Госдеп отказался публично обсуждать ход дискуссий о внесении России в американский список стран - спонсоров терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отказался публично обсуждать ход дискуссий или возможных дискуссий о внесении России в американский список стран - спонсоров терроризма. Его слова приводит ТАСС.

"Согласно закону, чтобы отнести какую-либо страну к числу спонсоров терроризма, госсекретарь США должен [официально] установить, что правительство этой страны неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма", - сказал он в ходе брифинга.

Пател добавил, что Вашингтон "уже предпринял ряд значительных и эффективных шагов" в ответ на проведение России спецоперации на Украине.

Напомним, в четверг 11 августа латвийский сейм проголосовал за признание России «государством, поддерживающим терроризм», призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам. Тот же сейм Латвии до этого объявил 9 мая днем жертв «российской агрессии». А с недавних пор Рига по собственной инициативе впускала на свою территорию только тех россиян, которые готовы были подписать документ, осуждающий действия Москвы на Украине. Каким будет ответ России на такое решение латвийских властей читайте в материале сайта KP.RU