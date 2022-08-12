Минюст США попросил суд рассекретить документы об обыске в доме Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минюста США Меррик Гарланд сообщил, что ведомство попросило суд рассекретить документы о прошедшем в имении бывшего американского президента Дональда Трампа обыске.

«Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — приводит его слова ТАСС.

Гарланд добавил, что министерство подало заявление в суд, чтобы добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск. По словам министра, в настоящее время он не может поделиться другой информацией об основаниях обыска.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social сообщил, что его резиденция в Мар-а-Лаго подверглась обыску. Политик считает действия прокуратуры неправомерными.

По мнению Трампа, обыск, в котором приняло участие большое число сотрудников ФБР, инспирирован радикалами от Демократической партии США и имеет своей целью любыми способами помешать ему принять участие в президентской гонке в 2024 году из-за боязни его победы.

Журналисты The New York Times, получившие некоторую информацию, говорят, что в коробках, которые Трамп вывез из Белого дома в свой дом «содержится много страниц засекреченных материалов».