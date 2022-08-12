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В мире11 августа 2022 23:07

«Укртранснафта» возобновило транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Об этом заявил «Нафтогаз Украины»
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
«Укртранснафта» возобновило транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Укртранснафта» возобновило транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Фото: REUTERS

«Нафтогаз Украины» заявил, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.

«10 августа 2022 года АО «Укртранснафта» получило платеж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода», — говорится в заявлении на сайте «Нафтогаза».

Напомним, ранее «Транснефть» сообщила, что в минувший четверг, 4 августа, «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружба» в адрес Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку Россия не может провести платеж за транзит в условиях санкционных ограничений Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 10 августа, венгерская нефтегазовая компания MOL и нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заявили о переводе средств за транзит российской нефти через Украину по системе «Дружба».