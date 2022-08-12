«Укртранснафта» возобновило транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» Фото: REUTERS

«Нафтогаз Украины» заявил, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.

«10 августа 2022 года АО «Укртранснафта» получило платеж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода», — говорится в заявлении на сайте «Нафтогаза».

Напомним, ранее «Транснефть» сообщила, что в минувший четверг, 4 августа, «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружба» в адрес Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку Россия не может провести платеж за транзит в условиях санкционных ограничений Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 10 августа, венгерская нефтегазовая компания MOL и нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заявили о переводе средств за транзит российской нефти через Украину по системе «Дружба».