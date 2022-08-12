Минстрой РФ считает, что вернуть часть накопленных долгов в сфере ЖКХ уже невозможно Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Замглавы Минстроя Алексей Ересько заявил, что часть накопленных долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства России вернуть уже невозможно.

"Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что размер задолженности в отрасли достиг уже 1,4 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России общая сумма долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), находившихся на взыскании у приставов в первом полугодии, составила более 120 миллиардов рублей. Всего за первые шесть месяцев текущего года с учетом остатков от предыдущих лет у приставов находилось на исполнении более 5,3 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, общая сумма которых составляет 120,7 миллиарда рублей.

Также сообщалось, что средняя сумма задолженности по ЖКХ в России в первом полугодии 2021 года составляла 22,7 тысячи рублей. В 2020 она была в районе 24 тысяч, а в 2019 году - около 21,7 тысячи.