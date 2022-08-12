Координационный центр в Стамбуле разрешил выход двух судов с зерном из портов Украины 12 августа 2022 года

Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход 12 августа 2022 года из украинских портов двух судов с зерном, передает ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ.

Сухогруз Star Laura вывезет из порта Южный 60,15 тыс. т кукурузы, которую планируется доставить в иранский порт Бендер-Хомейни. Сухогруз Sormovskiy 121 выйдет из порта Черноморск с 3,05 тыс. т пшеницы и направится в турецкий Текирдаг.

Напомним, Россия, Турцией и ООН подписали соглашение об экспорте зерна в Стамбуле в конце июля. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала и Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.

Накануне стало известно, что РФ и Украина договорились, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном.