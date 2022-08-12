SCMP: Индонезия может не согласиться на предложение США ограничить цены на российскую нефть Фото: Shutterstock

Индонезия может не согласиться на предложение США ограничить цены на российскую нефть, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

"Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", - говорится в материале.

Отмечается, что при этом объёмы импортируемой Индонезией из России нефти "незначительны".

Напомним, страны «Большой семерки» (G7) призывают власти Индонезии установить предельную цену на нефть из России, рассказал официальный представитель властей Соединенных Штатов. По информации Jakarta Post, поток цен на российскую нефть должны были обсудить с представителем Министерства финансов США Элизабет Розенберг несколько чиновников индонезийской администрации.

Напомним, Запад обсуждает в G7 возможность введения потолка на цену закупаемой у России нефти. Предполагается использовать разные каналы, чтобы добиться установления потолка цен на российскую нефть.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Россия должна поставлять нефть на мировой рынок, но получать от этого ограниченную прибыль.