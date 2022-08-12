В Минздраве РФ заявили, что сообщения об отсутствии в аптеках инсулина не соответствуют действительности Фото: Shutterstock

Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова прокомментировала сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что в России наблюдаются трудности с доступностью инсулина.

"Заявления об отсутствии некоторых препаратов инсулина в розничной аптечной сети не соответствуют действительности. И ни в коей мере не отражают истинное положение дел с обеспеченностью пациентов с сахарным диабетом в России препаратами инсулина", - рассказала она в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, сейчас нет проблем с производством и поставкой препаратов инсулина всех наименований, производимых на территории России - как отечественными, так и зарубежными фармкомпаниями.

"В то же время хочу напомнить, что препараты инсулина относятся к лекарственным формам, требующим особых условий транспортировки и хранения. Поэтому в розничной торговой аптечной сети они представлены только в тех аптеках, где возможно обеспечение этих строгих требований", - резюмировала Шестакова.

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