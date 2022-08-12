Посольство России назвало неприемлемым заморозку США финансовых активов Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне поддержало письмо международной группы экономистов с призывом к властям США о полном и безоговорочном размораживании международных резервов ЦБ Афганистана.

"Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу. Полагаем циничным их торг с Кабулом относительно условий выделения ему половины суммы", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, Соединенные Штаты заморозили государственные резервы Афганистана, хранящиеся в американских банках. Такое решение приняли американский министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами. Также в обсуждении участвовали представители Госдепа.

Как ранее рассказывал сайт KP.ru, посольство России в Вашингтоне заявило, что Соединенные штаты Америки пытаются зарабатывать политические очки за счет русофобии. Отмечается, что политизация экономических проблем Вашингтоном в конечном итоге бьет по благосостоянию рядовых американцев.