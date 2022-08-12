«Ростех» сообщил о завершении создания мини-ракет для ЗРПК «Панцирь» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработали мини-ракеты для поражения малоразмерных целей.

"Для комплекса «Панцирь-С1М» разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями", - заявил он в беседе с РИА Новости.

Артяков отметил, что мини-ракеты позволяют эффективнее сбивать малоразмерные цели с 500 метров.

Ранее в Ростехе сообщили, что на международной оружейной выставке IDEX-2021 был впервые представлен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Боевая машина была доработана предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы». ЗРПК доработали после применения против террористов в Сирии.

Улучшенная версия боевой машины имеет обновленный радар, позволяющий определять аэродинамические цели до 75 км. Дальность поражения комплекса была увеличена до 40 километров.