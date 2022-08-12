Что произошло в ночь на 12 августа

Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что если российские военные покинут Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), Киев может использовать ее, чтобы устроить "чудовищную провокацию". Дипломат отметил, что благодаря усилиям российских военнослужащих "пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу".

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