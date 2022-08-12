Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях Фото: REUTERS

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Об этом пишет ТАСС.

"Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции", - рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

Шойгу были представлены новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, отметили в Минобороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, На сегодняшний день ОПК, в составе предприятий которого работают миллионы высококвалифицированных сотрудников, является одним из системообразующих институтов сохранения и развития научно-технологического потенциала.

Каждое предприятие – это не просто отлаженная система бизнес процессов, но и сложная социально-технологическая структура, которая обеспечивает занятость, повышение научно-технического уровня, производство гражданской продукции и импортозамещение, поддерживает социальную стабильность на значительных территориях, обеспечивает заказами кооперацию.