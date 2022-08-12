В России завершились госиспытания модернизированной противотанковой пушки 2С25

"Спрут-СДМ1". Фото: официальный сайт Ростеха

Завершились государственные испытания российской модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут ". Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Ростеха Владимир Артяков.

Обновленная бронированная машина может десантироваться с воздуха и плавать по морю. По подвижности в воде и на суше новинка находится на уровне БМД-4М и БМП-3 а по огневым характеристикам – не уступает танкам Т-80 и Т-90. При этом "Спрут" может проезжать без дозаправки до 500 километров.

"Она мультифункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву, - добавил Артяков. - Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности".

Как ранее писал сайт kp.ru, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев рассказал, что "Спрут" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М.

Модернизированная установка может решать сложные тактические задачи. В первую очередь, "Спрут" создавался для российских Воздушно-десантных войск, уточнил Оздоев.