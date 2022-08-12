Четверть принявших украинских беженцев британцев не готова помогать им дольше полугода

Четверть британских добровольцев не желает делить жилье с беженцами из Украины дольше полугода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый четвертый участник программы по приему украинских беженцев в Британии, не готов делить с ними свое жилье дольше, чем полгода. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на соответствующий опрос, охват которого составил 17 тысяч человек.

26% респондентов выразили нежелание содержать украинцев дольше шести месяцев. Одно из объяснений этому – реальные затраты таких волонтеров превышают сумму, которую государство им компенсирует.

По данным издания, участники программы получают 350 фунтов (примерно 26 тысяч рублей) в месяц. При этом порядка 80% добровольцев кормят беженцев, 65% - помогают в поисках работы, 45% - оказывают финансовую поддержку.

Как ранее писал сайт KP.RU, публикация польской газеты о том, что каждый третий житель крупных городов страны является украинцем, негативно встречена поляками, которые выступили против украинизации страны.

В частности, несколько комментаторов выразили мнение, что украинизация Польши – это, мягко говоря, плохая идея. Также среди высказываний встречались и призывы к высылке беженцев обратно на Украину.