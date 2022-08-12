Россиян призвали не размещать в соцсетях данные о месте жительства и работе

Россиян предупредили, что опасно публиковать некоторые персональные данные в соцсетях Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Россиянам следует быть осторожными при размещении своих персональных данных в социальных сетях. Об этом сообщил агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

В частности, он рекомендовал не указывать сведения о месте жительства и работе.

"Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников", - уточнил Миронов.

По словам юриста, по той же причине не стоит сообщать текущее местонахождение. Фотографии с отдыха лучше публиковать уже после возвращения домой, добавил эксперт.

В противном случае это может спровоцировать злоумышленников попытаться похитить оставленное без присмотра имущество.

Как ранее писал сайт KP.RU, большинство россиян поддерживают идею введения в России более жесткого регулирования в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Комсомольской правды". Участники исследования отметили, что не только популярные блогеры, но и обычные пользователи должны следить за тем, что публикуют в Сети.

Так, 80% опрошенных заявили, что зачастую пользователи позволяют себе в соцсетях слишком много, рассчитывая на то, что в интернете все остаются безнаказанными. Но так быть не должно. Россияне отмечают, что каждый пользователь должен не раз подумать, прежде чем сделать заявление, противоречащее морали, а то и закону.