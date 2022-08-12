Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 5:37

Россиян призвали не размещать в соцсетях данные о месте жительства и работе

Юрист Миронов предупредил, что опасно размещать в соцсетях данные о месте жительства и работе
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россиян предупредили, что опасно публиковать некоторые персональные данные в соцсетях

Россиян предупредили, что опасно публиковать некоторые персональные данные в соцсетях

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Россиянам следует быть осторожными при размещении своих персональных данных в социальных сетях. Об этом сообщил агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

В частности, он рекомендовал не указывать сведения о месте жительства и работе.

"Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников", - уточнил Миронов.

По словам юриста, по той же причине не стоит сообщать текущее местонахождение. Фотографии с отдыха лучше публиковать уже после возвращения домой, добавил эксперт.

В противном случае это может спровоцировать злоумышленников попытаться похитить оставленное без присмотра имущество.

Как ранее писал сайт KP.RU, большинство россиян поддерживают идею введения в России более жесткого регулирования в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Комсомольской правды". Участники исследования отметили, что не только популярные блогеры, но и обычные пользователи должны следить за тем, что публикуют в Сети.

Так, 80% опрошенных заявили, что зачастую пользователи позволяют себе в соцсетях слишком много, рассчитывая на то, что в интернете все остаются безнаказанными. Но так быть не должно. Россияне отмечают, что каждый пользователь должен не раз подумать, прежде чем сделать заявление, противоречащее морали, а то и закону.