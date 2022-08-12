Российские «бархатные» туры подорожали на 15%, а зарубежные – на 50% Фото: Евгения ГУСЕВА

Традиционные осенние бархатные туры в 2022 году существенно подорожали. Теперь в сентябре-октябре поездки по России начинаются от 22 тысяч рублей 9или 9 тыс.руб с человека без перелета), а зарубежные путевки теперь стартуют от 60 тыс. руб. Самыми популярными направлениям по бронированиям стали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и Арабские Эмираты.

- Зарубежные направления стали очень дорогими. А некоторые рейсы подорожали вдвое, - сказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Цены на бархатные туры

Сочи. 10 дней 35–40 тыс. руб. (перелет, проживание и двухразовое питание в отеле категории 3* или 4*).

Абхазия. 10 дней – 30 тыс.руб,

Крым. 9 дней - 26 тыс. руб. без учета стоимости дороги (сегодня россияне в основном добираются туда на личном транспорте).

Санкт-Петербург. 3–4 дня - 22–24 тыс. руб. на человека (проезд на поезде, проживание, двухразовое питание, категория отеля — 3* либо 4*).

Кавказские Минеральные Воды. 12 дней с лечением - 60–70 тыс. руб., а вместе с перелетом — 70–80 тыс. руб.

Турция. Лидер направления. 11 дней с проживанием и питанием – 85 тыс.руб,

Египет. 10-11 днем - 60–65 тыс. руб. на «все включено».

Арабские Эмираты (Дубай). 10 дней - 85–90 тыс. руб. на «все включено».

Мальдивы. 7 дней- от 120 тыс. руб. (перелет, проживание в отеле 3*, завтраки).

Таиланд. 7 дней от 81,5 тыс. на человека (перелет, проживание в отеле 3*, завтраки).