Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

Производитель кофе Tchibo уходит из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из крупнейших мировых производителей кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, еще в июле дочернее предприятие немецкой компании - "Чибо СНГ" - перешло во владение ООО "МВК". Его собственником является гендиректор "Чибо СНГ" Михаил Ковалевский.

По информации газеты, до конца 2022 года поставки кофе Tchibo и Davidoff в Россию продолжатся, после чего бодрящий напиток начнет поступать на прилавки российских магазинов уже под новым брендом.

Как ранее писал сайт KP.RU, убытки западных компаний из-за ухода из России у некоторых исчисляются миллиардами долларов. Самые серьезные потери - у нефтегазовых гигантов. Огромная недостача также у автопроизводителей, банков, продавцов одежды. "Комсомольская правда" проанализировала отчетность компаний (данные на 28 июля) и определила семерку компаний, которые потеряли больше всех.