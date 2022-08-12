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Политика12 августа 2022 6:22

Володин назвал Байдена и Зеленского ответственными за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Обстрелы станции могут привести к трагическим последствиям для Украины и Европы, предупредил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Володин назвал ответственных за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Володин назвал ответственных за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Обстрелы Запорожской атомной электростанции грозят ядерной катастрофой, ответственность за нее будет лежать на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», – написал он в Telegram.

Спикер нижней палаты парламента считает, что Европарламенту нужно прервать каникулы и рассмотреть проблему обстрела Запорожской АЭС, которые несут угрозу жизни европейских граждан.

Как рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.