Володин назвал Байдена и Зеленского ответственными за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Володин назвал ответственных за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Обстрелы Запорожской атомной электростанции грозят ядерной катастрофой, ответственность за нее будет лежать на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», – написал он в Telegram.

Спикер нижней палаты парламента считает, что Европарламенту нужно прервать каникулы и рассмотреть проблему обстрела Запорожской АЭС, которые несут угрозу жизни европейских граждан.

Как рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.