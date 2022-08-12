Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его особых привилегий Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на парламент страны, который лишил его особых привилегий.

По информации агентства DPA, иск в административный суд Берлина был от имени политика подан его адвокатом Михаэлем Нагелем. Шредер требует, чтобы бывший офис экс-канцлера с сотрудниками был снова ему предоставлен.

Как заявили представители политика, решение бюджетного комитета Бундестага ограничить средства Шредера на оснащение офиса и приостановить его работу является незаконным.

Ранее комитет германского парламента по бюджету принял решение лишить экс-канцлера положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений. В то же время за ним сохранились другие привилегии, например, пенсия и охрана. Решение было принято после шквала критики в адрес Шредера за то, что он продолжил участвовать в российских корпорациях после начала военной спецоперации на Украине.