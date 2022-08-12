Аналитик Зварич предрек окончание периода стабильного курса рубля к доллару

Курс рубля может как снизиться, так и подняться по отношению к доллару, уверен аналитик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Период стабильного курса рубля по отношению к доллару, который длится уже несколько недель, закончится уже в ближайшее время, прогнозирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Его слова приводит агентство "Прайм".

По его оценке, в зависимости от обстоятельств, может начаться движение как вверх, так и вниз. Все зависит от того, какую планку рубль пробьет быстрее – выше 60,7 рубля или ниже 60 рублей, утверждает эксперт.

В первом случае доллар подрастет до 62-64 рублей, во втором – опустится примерно до 55 рублей, полагает Зварич.

Как ранее писал сайт KP.RU, физические лица во второй половине июля этого года существенно нарастили покупку валюты на Московской бирже, скупив рекордный объем, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

За июль они нарастили объемы нетто-покупок в 1,3 раза. Если в июне граждане приобрели валюты на 176,1 миллиарда рублей, то в прошлом месяце – 237,1 миллиарда.