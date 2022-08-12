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Экономика12 августа 2022 7:21

Национальный расчетный депозитарий РФ направил в суд ЕС иск об отмене санкций

Структура попытается в судебном порядке доказать неправомерность ограничений
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
НРД намерен доказать, что санкции против него незаконны

НРД намерен доказать, что санкции против него незаконны

Фото: Shutterstock

Национальный расчетный депозитарий (НРД) направил в суд ЕС в Люксембурге иск с требованием отменить неправомерные санкции против российской структуры. Об этом сообщает пресс-служба НРД.

"Цель иска - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы", - уточнили в НРД.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз в шестом пакете антироссийских санкций ввел ограничения в отношении Национального расчетного депозитария России. НРД используется для обслуживания ценных бумаг, в том числе и российского государственного долга.

Напомним, Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию с включением в санкционный список Европейского союза. В НРД отметили, что за исключением прекращения проведения операций в евро, депозитарий не будет вводить дополнительных ограничений при осуществлении профильной деятельности.