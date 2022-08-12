Платеж «Транснефти» за транзит через Украину поступил в европейский банк Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Один из европейских банков принял платеж от российской «Транснефти» за транзит через Украину в Чехию, сообщили в российской компании.

«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», – передает РИА Новости слова советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

Проведенные платежи будут учтены в последующих взаиморасчетах, добавили в компании.

Между тем словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft подтвердил Reuters, что один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе украинская «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии. При осуществлении платежа за транзит через Украину средства были возвращены на счет «Транснефти», поскольку к тому моменту вступили в силу санкций Евросоюза, объяснили в российской компании.

Позже венгерская нефтегазовая компания MOL и расположенный в Братиславе принадлежащий ей нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заявили, что заплатили за транзит нефти из России через Украину по нефтепроводной системе «Дружба» и ожидают возобновления поставок.