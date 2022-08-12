В России создан робот для боевых действий на самых опасных направлениях

БМП-3 Фото: Южный военный округ

Боевой робот для ведения боевых действий на самых опасных направлениях, в том числе в городских условиях, создан российскими конструкторами. Об это сообщил РИА Новости первый заместитель главы Ростеха Владимир Артяков.

Военная машина сконструирована на базе БМП-3. Она оснащена боевым модулем "Синица". Экипаж для ее использования не требуется – все действия выполняются автоматически. Предполагается, что ее будут использовать для поддержки мотопехоты.

"Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях, - уточнил Артяков. - Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Артяков сообщил, что завершились государственные испытания российской модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут". Обновленная бронированная машина может десантироваться с воздуха и плавать по морю.

Напомним, российские конструкторы создали новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал", которую отличает повышенная защита. Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом.

Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности.