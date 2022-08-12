Осенний этап продажи туров с кешбэком стартует в России 25 августа 2022 Фото: Shutterstock

Осенний этап продажи туров с кешбэком в 20% начнется в России 25 августа, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли.

По словам премьер-министра, осенний этап программы туристического кешбэка продлится до 25 декабря 2022. Совершать поездки можно будет с 1 октября, при этом на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации. Как отметил Мишустин, в программе участвуют все регионы России, а воспользоваться ею смогут около 600 тысяч человек.

Глава правительства добавил, что кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличится до 20%, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Как подчеркнул премьер, программа хорошо себя зарекомендовала – за два года скидки на туры получили более четырех миллионов человек.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года президент России Владимир Путин попросил правительство увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза.