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Политика12 августа 2022 8:02

Посол Украины призвала США ввести санкции против всех российских частных банков

Санкции важны так же, как и оружие, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол Украины призвала США ввести санкции против всех российских частных банков

Посол Украины призвала США ввести санкции против всех российских частных банков

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны ввести санкции в отношении всех российских частных банков, чтобы отрезать властям России финансирование боевых действий на Украине, заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

В интервью Bloomberg дипломат сообщила, что правительство Украины ждет от США принятие санкций против нескольких российских банков. По словам Маркаровой, она передала просьбу Киева в американское Министерство финансов. Как заявила посол, «санкции важны так же, как и оружие».

Напомним, в июле Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило проводить транзакции с Россией, которые связаны с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Как писал сайт KP.RU, после выпуска Минфином США генеральной лицензии, которая исключает из-под влияния ограничений «относящиеся к энергетике» сделки с участием подсанкционных российских банков, ведомство уточнило, как американцам можно напрямую взаимодействовать с заблокированными банками в данной сфере.