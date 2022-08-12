Reuters: европейский банк осуществит платеж за транзит российской нефти через Украину

Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в Чехию должна возобновиться в ближайшее время Фото: REUTERS

Один из европейских банков изменил решение по блокировке платежа за транзит российской нефти через Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Западные журналисты полагают, что это фактически означает скорое возобновление поставок нефти из России в Чехию через украинскую территорию.

"Банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его, - говорится в сообщении. - Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением".

Как ранее писал сайт KP.RU, соответствующую информацию подтвердили и в российской "Транснефти". В компании уточнили, что ждут подтверждение о поступлении средств на счет получателя, чтобы возобновить поставки.

Напомним, "Нафтогаз Украины" заявил, что компания "Укртранснафта" возобновила транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Ранее украинская остановила прокачку по южной ветке "Дружба" в адрес Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку Россия не может провести платеж за транзит из-за санкций ЕС,