Украинский снаряд упал рядом с хранилищем ядерных отходов Запорожской АЭС
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Один из снарядов упал недалеко от хранилища ядерных отходов во время обстрела Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины, сообщил член главного совета военно-гражданский администрации Владимир Рогов.
«Один из снарядов упал вообще в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Как рассказал Рогов, повреждения Запорожской АЭС в результате обстрелов не критичны, однако часть здания МЧС была уничтожена. С точки зрения ядерной безопасности на АЭС пока все в порядке, уровень радиоактивного фона без превышений нормы, отметил члена ВГА Запорожья.
По его словам, те, кто обстреливал АЭС, уже определены: Это военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Рогов уточнил, что они стреляли из 152-миллиметровых орудий из Никополя.
Как писал сайт KP.RU, ранее три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.