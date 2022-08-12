Украинский снаряд упал рядом с хранилищем ядерных отходов Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Один из снарядов упал недалеко от хранилища ядерных отходов во время обстрела Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины, сообщил член главного совета военно-гражданский администрации Владимир Рогов.

«Один из снарядов упал вообще в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Рогов, повреждения Запорожской АЭС в результате обстрелов не критичны, однако часть здания МЧС была уничтожена. С точки зрения ядерной безопасности на АЭС пока все в порядке, уровень радиоактивного фона без превышений нормы, отметил члена ВГА Запорожья.

По его словам, те, кто обстреливал АЭС, уже определены: Это военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Рогов уточнил, что они стреляли из 152-миллиметровых орудий из Никополя.

Как писал сайт KP.RU, ранее три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.