В России 12 августа 2022 выявлено 27 810 случаев заражения коронавирусом

В России 12 августа выявлено 27 810 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки на территории России выявлено 27 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве, где заразлся 7 381 человек. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там зарегистрированы 3 229 случаев, на третьем – Московская область, в которой инфицировались 2 902 жителя.

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались 57 человек, выздоровел – 14 320 пациент. Кроме того, с COVID-19 были госпитализированы 2 619 человек. Таким образом, в начала пандемии коронавирусом в стране заболели 18 824 282 жителя, а выздоровел от инфекции 18 104 261 человек. Всего в России с начала пандемии COVID-19 от него умерли 383 011 человека.

Напомним, накануне в РФ были выявлены 25 815 случаев заболевания коронавирусом.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения. Заболевание, вызванное новыми подвидами штамма «Омикрон», протекает не так тяжело, отметили в ведомстве.