Саули Ниинистё Фото: REUTERS

Грядущий экономический кризис в Евросоюзе может разбить единство Европы. Соответствующее опасение президент Финляндии Саули Ниинистё выразил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

"Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов растет", - уточил глава государства.

Также финский лидер обратил внимание, что странам Европейского союза необходимо особое внимание уделить безопасности и самодостаточности, в том числе продовольственной.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин констатировал, что европейские страны совершили ошибку, сделав ставку на нетрадиционную энергетику. Глава государства отверг обвинения в адрес России в европейском энергетическом кризисе и указал на ненадежность альтернативных источников энергии.

Напомним Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки и назвал подобные идеи западных стран "завиральными".