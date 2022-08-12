Медведев назвал два итога политической карьеры Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, каким будет итог политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. По мнению политика, украинского лидера ждет или трибунал, или возвращение к комедийным ролям.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», – ответил Медведев на вопрос журналистки Натаны Фридрихсон, комментарии политика она разместила в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России в ответ на слова Зеленского о конфискации российского имущества заявил, что Украина отнимает российские активы на бумаге, а Россия конфискует имущество киевского режима на земле. Как отметил Медведев, возвращением имущества жителям Донбасса уже с успехом занимаются российские вооруженные силы.

Ранее политик заявлял, что Россия будет добиваться заключения мирного соглашения с Украиной, но исключительно на своих условиях.