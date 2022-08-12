Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении новой партии РСЗО M270 от Британии

РСЗО M270 Фото: соцсети

Великобритания поставила украинским войскам новую партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270, в которых применяются те же ракеты, что и в РСЗО HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«В Украину прибыло еще больше РСЗО М270. Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это пополнение на поле боя», – написал глава украинского Минобороны в своем Twitter.

Как отметил Резников, скоро Киев получит новые «подарки».

Напомни, ранее стало известно, что Великобритания направит Укране дополнительные РСЗО, способные достигать целей на расстоянии до 80 километров а также управляемые ракеты M31A1.

Как писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты считают, что Украина получила достаточно РСЗО типа HIMARS. США передали Украине 16 таких систем, еще три идентичные РСЗО M270 были переданы Великобританией, три готовится направить Киеву Германия, рассказалши в Пентагоне.