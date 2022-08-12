Медведев заявил, что ему было не страшно ехать в ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал свою поездку в Луганскую народную республику. Как заявил политик, ему было не страшно ехать туда.

«Не страшно. Пусть нас боятся», – ответил Медведев на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон, комментарии политика она разместила в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза России, он приехал в Луганск для того, чтобы «лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий».

Как писал сайт KP.RU, накануне Дмитрий Медведев посетил ЛНР. Заместитель главы Совета безопасности по поручению президента России Владимира Путина провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. На нем рассмотрели также вопросы содействия экономическому и социальному развитию республик Донбасса и гармонизации законодательств ЛДНР с российским законодательством.