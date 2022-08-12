Видео боевой работы истребителей Су-35 в ходе спецоперации показало Минобороны РФ

Боевой вылет истребителя Су-35С на Украине Фото: Кадр видео

Видео боевого вылета экипажа истребителя Су-35С в ходе специальной военной операции России на территории Украины опубликовало министерство обороны РФ в своем телеграм-канале в пятницу, 12 августа 2022 года.

На кадрах видно, как самолет поразил объекты украинской военной инфраструктуры ракетными ударами.

В ведомстве уточнили, что для выполнения полетов используются временные аэродромы. Боевые задачи пилоты выполняют и днем, и ночью при любых погодных условиях, заверили в Минобороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили 50% личного состава двух бригад ВСУ в Донецкой народной республике на Артемовском и Авдеевском направлениях

Напомним, Вооруженные силы России ракетными ударами разбили в Донецкой Народной Республике временные пункты дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в Артемовске и пункт дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Дзержинске. Там уничтожено более 200 националистов и множество бронетехники.