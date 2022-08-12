В Кузбассе дети-сироты получили квартиры в новостройке

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В Кузбассе дети-сироты получили квартиры в новом доме, построенном по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Новостройка в городе Мыски состоит из 48 квартир, 38 из них предоставят жильцам льготных категорий. Новоселье уже могут отметить 12 детей-сирот, две многодетные семьи и два инвалида. В ближайшее время ключи получат еще 22 семьи.

- В Кузбассе реализуются меры социальной поддержки, которые позволяют поддержать наших жителей, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Предоставление жилья кузбассовцам из социально незащищенных категорий - одна из приоритетных задач.

Сразу в нескольких муниципалитетах сейчас строят 19 домов, часть квартир в которых будут предоставлены детям-сиротам. В этом году квартиры в новостройках уже получили дети-сироты в Юрге, Междуреченске, Гурьевске и Белове.

С 2022 года в регионе приняты дополнительные меры поддержки. Жилье для льготников приобретается за счет сертификата на сумму до 1,4 млн рублей в любой территории региона. Уже выдано 122 таких сертификата.