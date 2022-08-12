В Совбезе ООН никто не поддержал версию Украины по событиям вокруг Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заседании Совбеза ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают ВСУ, обвиняя при этом Россию, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в процессе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий, в сущности, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций и визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС, который все-таки состоится в скором будущем и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию", - написал Полянский в своем Телеграм-канале.

Напомним, украинские войска в ночь на 7 августа 2022 обстреляли Запорожскую АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.