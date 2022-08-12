Ведущие шоу "Дом-2" ответили на слухи о проверке проекта прокуратурой

Ведущие "Дома-2" утверждают, что ничего не знают о возможной прокурорский проверке Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Андрей Черкасов и Влад Кадони, ведущие шоу "Дом-2, ответили на слухи про прокурорскую проверку проекта. В комментарии изданию teleprogramma.pro они заявили, что ничего не слышали об этом.

Андрей Черкасов назвал подобные сообщения "бредом".

"Не знаю ничего о проверке прокуратуры, честно говоря, так что не могу дать какой-то адекватный комментарий, - уточнил Черкасов. - Увидел эту информацию в интернете и подумал, что это очередной фейк".

Аналогичной позиции придерживается Влад Кадони. Ведущий утверждает, что о якобы ведущейся проверке узнал только от журналистов.

"Если честно, я сейчас впервые от вас слышу о каких-то проверках прокуратуры, - подчеркнул Кадони. - Всю эту неделю, каждый день, я езжу на работу, и ничего об этом не слышал".

Как ранее писал сайт KP.RU, в новом телесезоне ожидается возвращение на экраны программ, которые последние несколько месяцев находились в отпуске. Запланирован ряд премьер.

С конца февраля многие развлекательные передачи в эфире главных каналов страны заменили на актуальные аналитические, общественно-политические, новостные передачи. Но некоторые шоу все-таки вернут.

Например, Андрей Малахов с сентября планирует выпускать передачи в будни в рамках нового проекта - шоу "Малахов". Уже снято несколько выпусков передачи. Каким оно будет по тематике в конечном итоге решат в августе.