МИД Китая предложил Нэнси Пелоси посетить Афганистан, Ирак и Сирию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь предложил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию. Дипломат призвал ее принести извинения от имени Вашингтона за убийства мирных жителей в этих странах.

«Если Пелоси правда беспокоится о демократии и правах человека, то ей лучше нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию, где она сможет выразить раскаяние за гибель от рук военных США сотен тысяч мирных жителей», – сказал Вэньбинь в ходе брифинга.

Как отметил представитель МИД КНР, там спикер палаты представителей США может пообещать, что нарушения Вашингтоном Устава ООН и норм международного права больше не повторятся. Кроме того, дипломат назвал визит Пелоси на Тайвань серьезной политической провокацией, нарушающей принцип «одного Китая» и положения совместных китайско-американских коммюнике.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Китая Ван И предупредил США, что борьба против 1,4 млрд китайцев добром не кончится.

Накануне Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей.