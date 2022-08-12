Власти Запорожья сообщили, что по АЭС стреляли боевики 44-й артбригады ВСУ

Обстрел Запорожской АЭС вели украинские военные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС) наносили военнослужащие военнослужащие 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 12 августа 2022 года.

"Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики Зеленского, - уточнил Рогов. - Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС".

Напомним, в ходе того же эфира Владимир Рогов сообщил, что один из снарядов упал недалеко от хранилища ядерных отходов во время обстрела Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что обстрелы Запорожской атомной электростанции грозят ядерной катастрофой, ответственность за которую ляжет на президента Соединенных Штатов Джозефе Байдене и главе Украины Владимире Зеленском.