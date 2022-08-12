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Происшествия12 августа 2022 10:07

СК России попросил отправить “скопинского маньяка” Мохова под домашний арест за сокрытие следов убийства

Виктор Мохож ранее уже дал показания по этому делу
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
СК России попросил отправить “скопинского маньяка” Мохова под домашний арест за сокрытие следов убийства

СК России попросил отправить “скопинского маньяка” Мохова под домашний арест за сокрытие следов убийства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России просит отправить "скопинского маньяка" Виктора Мохова, который помог скрыть следы убийства, под домашний арест, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде Рязанской области.

"Ходатайство поступило от следователя, домашний арест", - сообщили в суде.

Собеседница агентства добавила, что ходатайство поступило в пятницу,12 августа, в настоящее время идет заседание.

Как ранее сообщал и в СК РФ, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как уточняло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар в область шеи, тот сразу же умер. В целях сокрытия следов убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного здания, считают в СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство случилось в доме Мохова, а сам он помог преступнику переносить тело. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления.

Ранее сообщалось, что “скопинский маньяк” Виктор Мохов дал показания по делу об убийстве и сокрытии трупа.

Напомним, Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек.