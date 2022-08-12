СК России попросил отправить “скопинского маньяка” Мохова под домашний арест за сокрытие следов убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России просит отправить "скопинского маньяка" Виктора Мохова, который помог скрыть следы убийства, под домашний арест, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде Рязанской области.

"Ходатайство поступило от следователя, домашний арест", - сообщили в суде.

Собеседница агентства добавила, что ходатайство поступило в пятницу,12 августа, в настоящее время идет заседание.

Как ранее сообщал и в СК РФ, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как уточняло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар в область шеи, тот сразу же умер. В целях сокрытия следов убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного здания, считают в СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство случилось в доме Мохова, а сам он помог преступнику переносить тело. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления.

Ранее сообщалось, что “скопинский маньяк” Виктор Мохов дал показания по делу об убийстве и сокрытии трупа.

Напомним, Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек.