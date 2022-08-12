Губернатор Сергей Цивилев: Кузбасские врачи освоили уникальные операции по эндопротезированию, которые в России делают лишь единицы

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского освоили уникальную систему «Ортопилот», сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Инновационная программа применяется во время высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов. Техника обеспечивает максимальную точность установки имплантата. Глава региона подчеркнул, что такой технологией в России владеют только несколько медучреждений.

«Жители Кузбасса должны иметь возможность своевременно получать необходимую медицинскую помощь. В рамках масштабной модернизации системы здравоохранения региона мы обновляем материально-техническую базу учреждений, ремонтируем и строим новые больницы, поликлиники и ФАПы.

Кузбасские врачи освоили уникальную систему «Ортопилот» - в России лишь единицы медицинских учреждений применяют эту технологию. Благодаря этому теперь пациенты будут быстрее восстанавливаться после хирургических вмешательств», - отметил Сергей Цивилев.