Власти Запорожья сообщили, что ВСУ вели обстрел ЗАЭС западными управляемыми снарядами

Обстрел Запорожской АЭС велся западными управляемыми снарядами Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) использовали управляемые снаряды западного производства. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 12 августа 2022 года.

"Обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов, - подчеркнул Рогов. - Они тем и опасны, что управляемые".

Например, один из них упал в десяти метрах от хранилища ядерного топлива, добавил чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов рассказал журналистам, что удары по ЗАЭС наносили военнослужащие военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.