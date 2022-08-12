СБУ заявила о раскрытии схемы вывоза призывников на подконтрольную территорию Запорожья Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что раскрыла схему вывоза граждан страны призывного возраста из Запорожской области на подконтрольную Вооруженным силам России территорию региона. По информации ведомства, организатором вывоза был житель Мелитополя.

«В Запорожье ликвидирован канал незаконной переправки потенциальных призывников через границу. Организатором оказался житель Мелитополя. На собственном автомобиле он вывозил уклонистов в город, затем передавал пассажиров своим сообщникам, которые осуществляли дальнейшую перевозку в Крым», – сообщается на сайте СБУ.

Как сообщили в ведомстве, цена услуги колебалась в диапазоне от пяти до десяти тысяч гривен в зависимости от возраста и количества человек. В СБУ заявили, что сорвали очередной вывоз призывников и задержали перевозчика.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Запорожья сообщили, что жители региона не желают служить в Вооруженных силах Украины.