Россияне отправили свыше 1,65 млн запросов в госорганы через платформу обратной связи на Госуслугах Фото: Shutterstock

Через платформу обратной связи на Госуслугах за первое полугодие 2022 года россияне направили свыше 1,65 млн запросов в органы власти. Об этом говорится в распространенном сообщении зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

“Только за первое полугодие текущего года жители РФ направили более 1,65 млн запросов в органы гос власти (1,63 млн – уже рассмотрены), приняли участие в 5,3 тысячах опросах и обсуждении нормативных актов. С развитием платформы проблема поиска ответственного лица и оперативного доведения до него информации решается в автоматическом режиме”, - отметил Чернышенко.

Платформа обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе” (ПОС) внедрена практически во всех регионах России. ПОС представляет собой единое окно взаимодействия с государством, которая позволяет не только направить обращение в орган госвласти, но и принять участие в опросах, проголосовать за важные соцпроекты, высказывать позицию по проектам нормативных актов.

Ранее сообщалось, что самозанятым разрешили регистрироваться через Госуслуги с 1 августа 2022 года. Отмечалось, что такая возможность будет распространяться также на граждан стран ЕАЭС, ЛНР и ДНР.