Глава Приамурья Василий Орлов: Практику выплат региональных стипендий будем продолжать

Лучшие студенты Приамурья поощряются стипендиями от региона. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области студентам выплачиваются пять видов стипендий, при этом меры поддержки учащихся будут расширяться, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Сегодня студенты амурских вузов получают государственную академическую стипендию, а также стипендии имени Муравьева-Амурского, Правительства РФ, губернатора Амурской области лучшим студентам и губернаторскую - для учащихся, трудоустроенных по получаемой профессии.

- Денежная мотивация заметно влияет на стремление студентов добиваться улучшения оценок, что в итоге ведет к повышению уровня образования будущих специалистов. Практику выплат стипендий будем продолжать, - подчеркнул Василий Орлов.

С 2020 года студенты, сдавшие сессию на «отлично», раз в полугодие поощряются выплатой в 12 тысяч рублей. За первые шесть месяцев этого года такую стипендию получили 75 человек. В прошлом году в регионе была введена еще одна стипендия - для работающих студентов в размере 30 тысяч рублей. Она выплачивается раз в шесть месяцев. В 2022 году ее получили 43 учащихся. Губернатор отметил, что помимо материальной поддержки выпускники вузов нуждаются в помощи при трудоустройстве.

- Когда мы выпускаем студента-отличника, которого на протяжении нескольких лет стимулировали на высокие результаты в учебе, об этом важно информировать потенциальных работодателей, которые заинтересованы в таких специалистах. Одной из удачных практик по подбору будущих работников могут стать «Дни открытых дверей для работодателей» в учебных заведениях. В такие мероприятия нужно активно вовлекать наши предприятия, - подчеркнул губернатор.