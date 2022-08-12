Бригада ВСУ потеряла более двух тысяч военных в районе Соледара Фото: REUTERS

Союзные силы России и Донецкой народной республики уничтожили и ранили более двух тысяч военных 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Соледара, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», – сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла в живой силе до 70% районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР. Личный состав 23-го батальона бригады украинской армии в полном составе самовольно покинул боевые позиции и ушел в тыловые районы, добавил представитель Минобороны России.

Кроме того, генерал-лейтенант сообщил об уничтожении российскими войсками 100 военных и девяти единиц техники 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области. В результате огневых ударов по боевым позициям противника в районе Марьинки ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%, а при атаке на опорный пункт 58-й мотопехотной бригады были уничтожены до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.