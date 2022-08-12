В Италии предрекли мировую войну из-за заявлений Зеленского о возврате Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить украинский кризис в полноценную мировую войну, написал Доменико Куирико в публикации для итальянской газеты La Stampa.

"Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны США, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведет хотя бы к перемирию", - подчеркнул Куирико.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от идеи вернуть Крым и Донбасс силой оружия. При этом перед дипломатическими переговорами президент Украины настаивает на "кровавых" боях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.