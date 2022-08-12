Медведев предупредил о «случайностях» на атомных станциях Евросоюза Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции. Политик предупредил, что подобные инциденты возможны и на АЭС в Евросоюзе.

«Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Говорят, что чисто случайно получается. Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», – написал он в Telegram.

Медведев назвал власти Украины «отморозками», которые вместе со своими покровителями на Западе готовы устроить новую ядерную катастрофу, сравнимую с чернобыльской.

Напомним, работа Запорожской АЭС может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами ВСУ.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Энергодаре Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.