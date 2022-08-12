Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию в ДНР

ВКС России уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические силы России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64, поставленную Киеву из Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 12 августа 2022 года.

Станция располагалась в районе села Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), уточнили в Минобороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины покидают свои позиции рядом с населенным пунктом Нагорное, расположенном примерно в 20 километрах от Соледара. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, Минобороны РФ показало видео боевого вылета экипажа истребителя Су-35С в ходе специальной военной операции России на территории Украины. На кадрах видно, как самолет поразил объекты украинской военной инфраструктуры ракетными ударами.