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Политика12 августа 2022 11:18

Киевские школы полностью отказались от русского языка

В образовательном процессе не значатся занятия на русском и изучение соответствующего предмета
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Киевским школам запрещено вести уроки на русском языке

Киевским школам запрещено вести уроки на русском языке

Фото: REUTERS

Киевские школы полностью отказались от использования русского языка в образовательном процессе. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Как говорится в сообщении, в планах на 2022-2023 учебный год не предусмотрено ни занятий на русском, ни изучения соответствующего предмета.

Соответствующую информацию подтвердили в Постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета.

Как ранее писал сайт KP.RU, на Украине ввели штрафы за неиспользование украинского языка в общественной жизни. Очередной этап реализации соответствующего закона вступил в силу в 16 июля 2022 года.

Предусматривается, что за впервые зафиксированное нарушение гражданин может быть оштрафован на сумму до 8,5 тысячи гривен (около 300 долларов), а за повторное - сумма штрафа увеличивается.