Слуцкий назвал идею передать Запорожскую АЭС Украине уступками ядерным террористам

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев, ТАСС

Инициативы о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска инспекторов МАГАТЭ сродни уступкам "ядерным террористам", заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска туда инспекторов МАГАТЭ является форменным издевательством с точки зрения обеспечения безопасности. Даже нет - это сродни уступкам "ядерным террористам". И все заявления глав МИД G7 в поддержку их требований - не что иное, как "спонсорство ядерного терроризма", - написал Слуцкий в своем Телеграм-канале.

Напомним, украинские войска в ночь на 7 августа 2022 обстреляли Запорожскую АЭС.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.