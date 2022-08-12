Названа вероятная причина смерти юного хоккеиста после удара шайбой в Санкт-Петербурге

Причиной смерти 14-летнего хоккеиста в Санкт-Петербурге мог стать травматический инфаркт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий хоккейной команды СКА-2008 14-летний Всеволод Малков, погибший после попадания шайбы в грудь, практически не имел шансов выжить после такого сильного удара, считает врач скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, вероятнее всего, мальчик умер от травматического инфаркта.

«Есть такой термин – травматический инфаркт. Он может быть от удара кулаком, от удара шайбой, бревном – любой тупой удар может спровоцировать такой инфаркт. Это происходит рефлекторно. Сердце сильное или слабое, нет особого значения. Вторая версия: в сердце проходит часть аорты, она может истончаться, возникает аневризма, которая никак не беспокоит человека. И, возможно, от удара лопнула аневризма, и парень умер», – рассказал эксперт «КП – Санкт-Петербург».

Юный спортсмен был обречен, подчеркнул врач. Как объяснил Коневский молодой организм мальчика еще не был приспособлен к инфарктам, поскольку он, в отличие от пожилых людей, не успел перенести приступы или стенокардию. Специалист отметил, что при разрыве аневризмы кровь изливается в грудную полость в течение двух минут, поэтому спасти человека невозможно.

Напомним, Всеволод Малков умер на тренировке своей команды. Во время одного из упражнений шайба попала спортсмену в грудь в область сердца. Врач немедленно начал оказываться юноше необходимую помощь, а также вызвал бригаду скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.